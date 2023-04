Elversberg patzt gegen Aue MSV Duisburg rettet einen Punkt gegen Wehen Wiesbaden

Der MSV Duisburg hat am Samstag in den Aufstiegskampf in der 3. Liga eingegriffen – und einen Punkt gegen den SV Wehen Wiesbaden geholt. Damit rückt allerdings der SVWW an die Aufstiegsplätze heran. Der SVWW verpasste aber den sechsten Sieg in Folge. Für Wehen war Johannes Wurtz (25.) zum 1:0 erfolgreich, Kolja Pusch (89., Foulelfmeter) gelang noch der Ausgleich für die Zebras.