„Kann ich nicht akzeptieren“ MSV-Trainer Ziegner zum ersten Mal „richtig Sauer“ auf seine Mannschaft

Trainer Torsten Ziegner wurde deutlicher. „Es ist das erste Mal in dieser Saison, dass ich richtig sauer auf meine Mannschaft bin, weil sie alles hat vermissen hat, was notwendig ist, um in der 3. Liga Spiele gewinnen zu können. Das ist etwas, was ich nicht akzeptieren kann“, sagte er bei Magentasport. Auch Ziegner bemängelte die Art und Weise, wie die Gegentore zustande kamen: „Die Gegentore sind alle zu verhindern, wenn man seine Aufgaben erfüllt und das haben die Jungs nicht getan und das meine ich damit, dass das von der Trainerseite nicht akzeptabel ist. Es geht hier darum, Spiele zu gewinnen und nicht seinen eigenen Brei zu kochen.“