US-Talent kommt MSV Duisburg verpflichtet ersten Spieler für die kommende Saison

„Wir haben uns nicht nur mit unserem Partner Capelli Sport über den Jungen eng ausgetauscht und informiert, sondern ihn auch selbst unter die Lupe genommen, im Sommer beim Capelli Sport Cup in Dänemark, an dem auch unsere NLZ-Teams bereits teilgenommen haben, zuletzt im Training mit unserem Liga-Team im Januar bei uns an der Westender Straße“, berichtet Duisburgs Geschäftsführer Sport Ralf Heskamp. „Er bringt viel Qualität und Willen mit, und wir hoffen, dass er mit der nötigen Zeit und Unterstützung von uns einen Weg wie ein Mael Corboz, der jetzt Führungsspieler beim SC Verl ist, einschlagen kann.“