Meier könnte der richtige Trainer sein: KFC-Präsident Ponomarev hält konsequent Kurs

Meinung Krefeld Die Trainersuche war für KFC-Präsident Mikhail Ponomarev alles andere als einfach. Und dennoch hat er diese extrem knifflige Aufgabe gelöst.

Es kommt nicht all zu oft vor, dass eine Mannschaft, die auswärts in Führung liegt in der Nachspielzeit durch einen Handelfmeter noch verliert. Dem KFC Uerdingen ist das in dieser Saison zum zweiten Mal passiert. In Osnabrück hatte Manuel Konrad einen Blackout, in Meppen war Dominic Maroh der Pechvogel; ein absichtliches Handspiel, einmal unglücklich angeschossen, in beiden Fällen besiegelt ein Elfmeter in der Nachspielzeit die Niederlage.