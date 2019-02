Nachfolger von Stefan Krämer: Norbert Meier neuer Trainer beim KFC Uerdingen

Exklusiv Krefeld Norbert Meier ist neuer Trainer des KFC Uerdingen. Das bestätigte Präsident Mikhail Ponomarev auf Anfrage unserer Redaktion. Er folgt damit auf den kürzlich beurlaubten Stefan Krämer.

„Norbert Meier wird unser neuer Trainer“, bestätigte KFC-Präsident Mikhail Ponomarev auf Anfrage unserer Redaktion. Er soll am Dienstag Morgen erstmals das Training leiten. Meier hatte zuletzt den 1. FC Kaiserslautern in der Zweiten Liga betreut. Seinen größten Erfolg als Trainer hatte Meier bei Fortuna Düsseldorf gefeiert, als er den Klub erst in die Zweite Liga und dann auch in die Bundesliga geführt hatte.