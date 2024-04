Fußball-Bezirksliga RW Wülfrath trotzt HSV Langenfeld einen Punkt ab

SV RW Wülfrath – HSV Langenfeld 2:2 (1:1). Die Wülfrather verpassten nur knapp die ganz große Überraschung in der Fußball-Bezirksliga-Gruppe 2. Am Ende ärgerte sich Mesut Güngör tatsächlich über einen verschenkten Sieg. „Ich bin baff, dass wir keine drei Punkte behalten haben“, gestand der Trainer der Rot-Weißen nach einer turbulenten Schlussphase mit zwei Toren innerhalb von zwei Minuten in der Nachspielzeit. Andererseits war Güngör voll des Lobes für seine Mannschaft: „Das war eine 150-prozentige Steigerung im Vergleich zu den Spielen der letzten beiden Wochen.“ Den Grund für den starken Auftritt schob er gleich hinterher: „Mit Jan-Steffen Meier und Hasan Ülker hatten wir zwei Spieler auf dem Platz, die der Mannschaft eine ganz andere Qualität geben und mehr Sicherheit verleihen.“