KFC Uerdingen: Kevin Großkreutz verlobt sich mit Freundin Caro

Krefeld Sportlich läuft es für den ehemaligen Weltmeister Kevin Großkreutz mit dem KFC Uerdingen rund. Und auch privat hat Großkreutz positive Nachrichten zu vermelden.

Kevin Großkreutz teilte im sozialen Netzwerk Instagram die Verlobung mit seiner Freundin Caro mit. "She said yes", schrieb der Verteidiger zu einem Bild, das ihn und seine Freundin mit dem Verlobungsring zeigt.