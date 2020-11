Fußball Niederlande : Venlo hat jetzt den besten Torjäger der Ehrendivision

Giorgos Giakoumakis feiert ein Tor – das war auch in Venlos Spiel gegen Zwolle so. Foto: AP/Thanassis Stavrakis

Venlo Der Grieche Georgios Giakoumakis rettet mit seinem Tor VVV Venlo das 2:2 gegen Zwolle. Es war sein neunter Treffer im zehnten Spiel, kein Spieler hat in der ersten niederländischen Liga öfter getroffen.

Top-Torjäger Georgios Giakoumakis hat VVV Venlo in der Ehrendivision gegen PEC Zwolle vor einer Heimniederlage bewahrt. Mit einem gefühlvollen Heber glich er die 2:1-Führung der Gäste noch aus (78.). Neun Saisontore hat er nun beisammen, damit ist er aktuell der beste Torjäger der Niederlande.

Mike van Duinen brachte Zwolle nach einem Konter in Führung. (69.). Venlo konnte sich in der Folge bei Torhüter Thorsten Kirschbaum bedanken, der mit einem Reflex das 1:3 durch Saymak verhinderte. Giakoumakis, der im Sommer 2020 für 200.000 Euro von AEK Athen gekommen ist, glich schließlich aus. Der Marktwert des 25-Jährigen liegt inzwischen bei 600.000 Euro.

Mitte November feierte nach guten Leistungen bei VVV sein Debüt im griechischen Nationalteam. Gleich in seinem ersten Spiel traf er beim 2:1-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Zypern. Auch in den Nations-League-Partien in Moldawien (2:0) und Slowenien (0:0) kam er zum Einsatz.