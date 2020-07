VVV Venlo : Verstärkung für die Abwehr

Hat neue Assistenten: Venlos Cheftrainer Hans de Koning. Foto: VVV Venlo

Fußball Niederlande Erstligist VVV Venlo hat den erfahrenen Innenverteidiger Arjan Swinkels verpflichtet. Auch im Trainerteam gibt es für die kommende Spielzeit Veränderungen.

Zwar in direkter Nachbarschaft, aber nicht auf dem eigenen Vereinsgelände ist VVV Venlo in die neue Saison gestartet. Da das heimische Stadion De Koel sowie der Trainingsplatz derzeit jeweils einen Naturrasen erhalten, bereitet sich die Mannschaft um Cheftrainer Hans de Koning zunächst beim Partnerklub RKSV Wittenhorst auf die neue Spielzeit in der Eredivisie vor, die am zweiten September-Wochenende beginnen soll.

Ein Großteil des Vorbereitungsprogramms steht mittlerweile fest. So wird VVV unter anderem Testspiele beim Europa-League-Teilnehmer Willem II Tilburg (14. August) sowie das Limburger Derby bei Fortuna Sittard (26. August) bestreiten. Das erste Spiel auf dem eigenen, neuen Naturrasen wird am 29. August gegen den deutschen Regionalligisten SV Straelen sein. Der Gegner für das finale Vorbereitungsspiel um den traditionellen Herman Teeuwen Memorial Cup am 4. September steht indes noch nicht fest.

In diesen Testspielen dürfte dann auch Arjan Swinkels zum Venloer Kader gehören. Der 35 Jahre alte Innenverteidiger kommt ablösefrei vom belgischen Erstligisten KV Mechelen und hat einen Vertrag bis zum Sommer 2021 unterschrieben – mit der Option auf ein weiteres Jahr. „Ich habe mich sehr über die Anfrage aus Venlo gefreut. Es ist nicht selbstverständlich, dass man in diesem Alter noch die Möglichkeit bekommt, in der Eredivisie aktiv zu sein“, sagte Swinkels, der die Erfahrung von 231 Erstligaspielen in Belgien und den Niederlanden mitbringt. „Arjan ist ein guter Verteidiger, auf den jederzeit Verlass ist. Zusammen mit Chris Kum und Lukas Schmitz haben wir nun drei Routiniers in der Defensive, was uns sehr wichtig war. Das wird dem Team Stabilität und Ruhe geben“, sagte VVV-Sportdirektor Stan Valckx.

Venlo hat indes in der Sommerpause auch sein Trainerteam ausgeweitet. So assistiert der Ex-Nationalspieler Dirk Marcellis von nun an Cheftrainer de Koning als sogenannter Performance Coach. „Dirk bringt eine große Erfahrung mit zu uns und wird unser Team sinnvoll verstärken. Er soll als Verbindung zwischen unserer Nachwuchsakademie und den Profis fungieren“, erklärte Valckx. Marcellis (32), der drei Länderspiele für Oranje absolvierte, musste seine Karriere, die einst in Venlo begann, 2018 verletzungsbedingt beenden. „Als Spieler bin ich eng von meinen Klubs begleitet worden. Ich habe gemerkt, wie extrem wichtig dies für junge Spieler ist. Darüber hinaus habe ich meine Sympathien für VVV nie geheim gehalten, es ist doch für mich der Klub, bei dem alles begann“, sagte Marcellis.