Eigentor in der Nachspielzeit : Juventus und Neapel liefern sich wildes Spektakel

Köln Das Topspiel der Serie A zwischen Juventus Turin und dem SSC Neapel hielt, was es versprach. Obwohl Napoli einen zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand aufholte, verloren sie das Spiel am Ende auf tragische Art und Weise.

Der italienische Fußball-Serienmeister Juventus Turin hat das packende Topspiel des zweiten Spieltags der Serie A gewonnen. Gegen Vizemeister SSC Neapel verspielten Cristiano Ronaldo und Co. zunächst eine Drei-Tore-Führung, ehe Neapels Kalidou Koulibaly dem Gastgeber mit einem spektakulären Eigentor in der Nachspielzeit das 4:3 (2:0) bescherte. Mit dem zweiten Sieg eroberte Juventus zumindest für eine Nacht die Tabellenführung.

Für Juve traf Sami Khedira die Latte (33.), ehe der Weltmeister von 2014 in der 60. Minute Emre Can Platz machen musste. Can, der bei den Länderspiele gegen die Niederlande (6. September) und in Nordirland (9. September) erstmals seit Oktober wieder im DFB-Aufgebot steht, konnte keine Akzente setzen.