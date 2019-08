Aus Kader ausgeschlossen : Icardi verklagt Inter und fordert Entschädigung

Köln Der Dauerstreit zwischen Starstürmer Mauro Icardi und seinem Klub Inter Mailand droht zu eskalieren. Weil er aus dem Kader ausgeschlossen wurde, kündigte der Argentinier eine Klage an.

Der 26-Jährige fordert die sofortige Wiederaufnahme in die Mannschaft, aus der er beim Training in Lugano ausgeschlossen wurde, sowie eine Entschädigung in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.