Bologna-Coach trotz Leukämie im Stadion : „Wird diesen Kampf gewinnen“

Bologna Trainer Sinisa Mihajlovic vom italienischen Fußball-Erstligisten FC Bologna hat am Sonntagabend für einen Gänsehautmoment gesorgt. Der 50-jährige kehrte trotz seiner Krebserkrankung im Auswärtsspiel seines Klubs bei Hellas Verona überraschend auf die Trainerbank zurück.

Nach dem 1:1 zwischen Hellas Verona und dem FC Bologna zum Saisonauftakt der italienischen Serie A gab es nur einen Sieger: Sinisa Mihajlovic. Der an Leukämie erkrankte Gästecoach war bereits vor dem Anpfiff von beiden Fanlagern mit lautstarken Sprechchören gefeiert worden, als er im grauen Klubshirt, einer dunklen Kappe und gezeichnet von seiner Krebserkrankung mit einem großen Pflaster am Hals den Innenraum des Stadio Marcantonio Bentegodi betrat.

Der 50-Jährige war sichtlich gerührt, winkte Richtung Tribünen, wo sich die Anhänger von ihren Sitzen erhoben, und ging dann schweren Schrittes zur Bologna-Bank. Erst kurz vor dem Anpfiff hatte der Klub mitgeteilt, dass Mihajlovic im Teamhotel zu seiner Mannschaft gestoßen sei und auch am Abend an der Seitenlinie stehen werde. "Krieger erkennt man aus der Ferne", hatte Mihajlovics Frau Arianna Rapaccioni mit einem Bild ihres Mannes gepostet.

Mihajlovic hatte bei einer Pressekonferenz am 13. Juli unter Tränen erklärt, dass er an Leukämie erkrankt sei. Mit Erlaubnis seiner Ärzte im Krankenhaus Sant Orsola in Bologna, wo sich der ehemalige serbische Nationalcoach seit 40 Tagen einer Chemotherapie unterzieht, reiste er am Sonntag überraschend nach Verona.