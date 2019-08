Präsentation am Donnerstag : So kam der Ribery-Wechsel zustande

So kam der Ribery-Wechsel zustande

Präsentation am Donnerstag

Köln/Florenz Der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz hat wie erwartet den ehemaligen Bayern-Star Franck Ribery verpflichtet. Der 36 Jahre alte Flügelspieler erhält bei der Fiorentina einen Zweijahresvertrag.

Ribery-Mania am Flughafen di Firenze Peretola: Als Franck Ribery im lässigen T-Shirt in der Vereinsfarbe violett und lila-weißem Klubschal um den Hals am Mittwochvormittag um 11.10 italienischen Boden betrat, strahlte der Franzose im Blitzlichtgewitter der Fotografen mit der Sonne um die Wette. Über 200 Tifosi der AC Florenz, Dutzende von Reportern und etliche Kamera-Teams bereitetem dem ehemaligen Star von Bayern München einen begeisternden Empfang.