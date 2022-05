Offensivspieler auf Vereinssuche : Neue Chance für Fortuna? Thommy verlässt Stuttgart

Update Düsseldorf Erik Thommy wird in der kommenden Bundesliga-Saison nicht mehr für den VfB Stuttgart auflaufen. Das gab der Klub am Samstag bekannt. Der Flügelspieler ist demnach auf Vereinssuche. Für Fortuna ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten.

Der VfB Stuttgart und Mittelfeldspieler Erik Thommy gehen künftig getrennte Wege. Das gab der Klub am Samstag bekannt. Demnach haben sich beide Seiten darauf verständigt, den Vertrag des 27-Jährigen nicht über den Sommer hinaus zu verlängern. Thommy lief seit Januar 2018 für den VfB auf. In der Spielzeit 2019/2020 war er zwischenzeitlich an Fortuna ausgeliehen. Für die Stuttgarter bestritt Thommy insgesamt 52 Bundesligaspiele und kam zweimal im DFB-Pokal zum Einsatz.