Veto von Sportvorstand Allofs : Diesen Spieler hätte Thioune gern für Fortuna verpflichtet

Düsseldorf Er hat bei Fortuna die Wende geschafft – Daniel Thioune hat von 39 möglichen Punkten 24 geholt. Nun will der 47-Jährige in Düsseldorf langfristig etwas aufbauen. In der Kaderplanung will er deshalb auch ein Wörtchen mitreden. Welchen Wunsch er nicht erfüllt bekommt.