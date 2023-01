Fortuna in der Rückrunde Warum die Heimspiele einen noch höheren Stellenwert haben

Die Heimspiele in der heimischen Arena werden parallel dazu eine sehr gewichtige Rolle einnehmen. Denn in der Rückrunde ist Fortuna in der durchaus charmanten Position, ihre Spiele gegen die Top-Teams der Liga allesamt in Düsseldorf austragen zu dürfen. Sowohl Darmstadt und der HSV als auch Heidenheim und Hannover (Platz fünf) müssen noch in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt reisen.