Seit fast einem Jahr im Amt Auf diesem Platz steht Fortuna in der Thioune-Tabelle

Der Rückrundenschnitt sollte schon nah an der Zwei vor dem Komma sein, um wirklich noch ein ernstes Wörtchen mitreden zu können. In der bisherigen Amtszeit von Thioune hat das lediglich der FC Schalke 04 geschafft – allerdings auch nur in 13 Partien. Anschließend stiegen die Königsblauen in die Bundesliga auf. Zwei Vereine, die wie Fortuna ebenfalls 30 Spiele absolvierten, kommen allerdings sehr nah an diesen Schnitt heran. An diesen Klubs werden sich die Düsseldorfer messen müssen. Um welche Vereine es sich handelt und auf welchem Rang Fortuna in der großen Thioune-Tabelle steht, sehen Sie in unserer Bilderstrecke.