Früherer Düsseldorfer Diesen Fortunen ist Ex-Torhüter Almer immer noch dankbar

Nur zwölf Einsätze im Fortuna-Kasten in der Zweitligasaison 2011/12, nach dem Aufstieg dann sogar nur einer in der Bundesliga 2012/13 – das war deutlich zu wenig für die Ansprüche des Nationaltorhüters. An Aufstiegskeeper Michael Ratajczak und später dann an Fabian Giefer kam Almer nicht vorbei, und so zog es ihn im Sommer 2013 zum damaligen Zweitligisten Energie Cottbus, später dann zu Hannover 96, ehe er nach noch zwei Spielzeiten bei Austria Wien seine Karriere beendete.