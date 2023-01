Fußball, Oberliga Schwächephase verhindert bessere Lage

Am elften Spieltag – inzwischen wieder mit Raschka im Tor – hatte sich 04/19 wieder auf Rang vier der Tabelle vorgearbeitet, das 2:1 im Heimspiel gegen den MSV Düsseldorf war der sechste Sieg bei je zwei Remis und Niederlagen. Diese Partie war ein Kraftakt, der MSV war früh in Führung gegangen, und dann passierte etwas, das vorher nicht vorgekommen war, in den folgenden neun Partien bis zur Winterpause aber noch zweimal geschah: Ratingen kassierte in Hälfte eins eine direkte Rote Karte. Dieser Platzverweis gegen Emre Demircan, der zuvor noch das 1:1 geschossen hatte, war schon hart, die folgende Vier-Spiele-Sperre überhart. Doch 04/19 jubelte am Ende des Tages, weil Innenverteidiger Phil Spillmann einen an Ali Can Ilbay verursachten Strafstoß in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Siegtreffer nutzte.