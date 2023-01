So lief der Trainingsauftakt Mit diesem Spieler hat Fortuna ein dickes Problem

Das war nicht immer so. Ampomah genoss in seiner ersten Zeit in Düsseldorf nicht das beste Standing. Viele seiner Mannschaftskollegen kreideten ihm an, sich diverse Male nicht an interne Regeln gehalten zu haben. Der Abgang des ghanaischen Stürmers zu Antwerpen im Corona-Sommer 2020 war schließlich geräuschvoll genug, mit Streikandrohung, gelbem Schein und allem Drumherum.