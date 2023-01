„Sein Verhalten gehört sich nicht“ Diese Ansage macht Fortuna-Kapitän Hoffmann „Urlauber“ Ampomah

Einer wird aller Voraussicht nach nicht dabei sein. Nana Ampomah hat es bislang noch immer nicht geschafft, aus Ghana zurück nach Düsseldorf zu kommen. „Das ist nicht gut, das gehört sich nicht. Wir haben alle Arbeitsverträge. Wir sollten alle am 2. Januar nachmittags zum Training erscheinen. Solche Vorgaben gibt es ja nicht nur im Fußball, das ist in allen Gewerken so. So etwas gehört sich einfach nicht“, sagt „Hoffi“. „Es kam nicht gut an in der Kabine. Es ist auch ein Stück weit nicht der Mannschaft gegenüber in Ordnung. Ich weiß jetzt über die Konsequenzen nicht groß Bescheid. Es kam aber wie gesagt bei uns nicht gut an, weil es auch nicht die erste Geschichte ist, die Nana sich in den vergangenen Jahren erlaubt hat.“