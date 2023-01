Fortunas Leih-Problem Was macht eigentlich... Robert Bozenik?

Das Problem wurde aber auch in Düsseldorf recht schnell offensichtlich: Bozenik zeigte sich zu Beginn zwar durchaus torgefährlich, er war aber kein Spieler, der auch mal gegen Gegenwind ankämpfte. So blieben schlussendlich lediglich vier Startelfeinsätze in Liga und Pokal auf seiner Haben-Seite. Unter Daniel Thioune spielte er irgendwann eigentlich gar keine Rolle mehr.