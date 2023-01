Für Angriff auf die Aufstiegsplätze Auf dieser Position wünscht sich Thioune noch Verstärkung

Vor allem das Spiel der offensiven Außenspieler möchte der 48-Jährige nachjustieren. Waren sie in der Hinrunde noch gerne in die Mitte gezogen, um das Zentrum zu überladen, möchte Thioune nun wieder mehr in der Breite agieren. „Ich will da einfach mehr Dynamik reinbringen. Vor allem in einem 3-5-2-System können die Jungs dann eher von der Linie spielen“, sagt er. „Vielleicht können wir damit auch wieder mehr Eins-gegen-Eins-Situationen auf den Außenpositionen erschaffen. Ich finde schon, dass gerade das die Stärke von Spielern wie Felix Klaus oder Kristoffer Peterson ist. Und das hatten wir in der Hinrunde zu selten.“