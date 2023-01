Kostenexplosion sorgt für Probleme Warum es bei Fortunas Mega-Bauprojekt nicht vorangeht

Es sind aufgeregte Zeiten. Das bekommt in diesen Tagen auch Fortuna zu spüren. Eigentlich galt als beschlossene Sache, dass das Funktionsgebäude hochgezogen wird. Eigentlich sollte es 2023 schon stehen. Doch daraus kann jetzt schon nichts mehr werden. Was alleine daran liegt, dass die Baugenehmigung nicht einmal vorliegt. Doch in einem Gespräch mit dem „Express“ hat Sportvorstand Klaus Allofs angedeutet, dass es eine enge Kiste werden könnte.