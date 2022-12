Zum Jahreswechsel Was Fortuna 2023 am dringendsten braucht

Fortuna hat in den vergangenen Jahren schleichend an eben dieser Gemeinsamkeit verloren. In vielen Punkten. Die Distanz zwischen der Mannschaft und den Fans ist größer geworden, weil die Spieler immer stärker abgeschirmt werden. „Professionell“ wird so etwas gern genannt und ist dennoch Unfug: In anderen Sportarten, die ebenso professionell betrieben werden, ist mehr Nähe möglich, zum Beispiel im Eishockey oder Handball.