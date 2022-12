Im neuen Fortuna-System Welchen Wechsel Zimmermann in der Rückrunde vollziehen könnte

Einen Spieler wie Matthias Zimmermann im Kader zu haben, kann bei einem Zweitligisten durchaus als Luxus bezeichnet werden. Der 30-Jährige identifiziert sich nicht nur vollends mit Fortuna und versucht, in jedem Spiel an sein Leistungsmaximum zu gelangen, sondern er ist als Spieler auch noch vielseitig einsetzbar. Zu sehen war dies beispielsweise in der Hinrunde, als er gegen den Karlsruher SC oder gegen den FC St. Pauli als Innenverteidiger in einer Dreierkette auflief.