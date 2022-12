Wohl baldige Rückkehr nach Europa Was macht eigentlich… Florian Hartherz?

Nachdem der 29-Jährige gründlich den Markt sondiert hatte, entschied er sich zu einem recht exotischen Wechsel. Hartherz spielt in dieser Saison für den israelischen Klub Maccabi Netanya. Dort unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 mit Option auf ein weiteres Jahr. In Netanya, was ziemlich genau zwischen Tel Aviv und Haifa liegt, absolvierte Hartherz bislang zehn Pflichtspiele. In den vergangenen Wochen stand er indes nicht mehr im Kader von Maccabi. Gut möglich also, dass es für ihn bereits im Januar wieder zurück nach Europa geht.