Trotz Diegos Weggang Wie die Contentos bis heute Fortunen geblieben sind

Im Grunde war die Geschichte bereits am 30. Juni 2020 zu Ende geschrieben. Oder besser gesagt: Nach den üblichen Maßstäben der Branche hätte sie zu diesem Zeitpunkt zu Ende geschrieben sein müssen. Denn genau an diesem Datum lief der Vertrag von Diego Contento beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf aus – nach nur zwei Jahren, in denen für den Linksverteidiger einfach zu vieles schiefgelaufen war. Sein entscheidendes Manko war ein Kreuzbandriss, den er sich in seiner ersten Saisonvorbereitung am Rhein zugezogen hatte. Dieser warf Contento so weit zurück, dass er auch nach vollständiger Genesung nie zu dem sportlichen Faktor wurde, den sich alle erhofft hatten.