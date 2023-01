Neuer Aufstiegstraum im Ausland Was macht eigentlich… Edgar Prib?

Edgar Prib ist vielen Expertinnen und Experten in Fußball-Deutschland ein Begriff. Schließlich hat der heute 33-Jährige lange auf dem allerhöchsten Niveau gespielt. Über 100 Spiele in der Bundesliga hat er absolviert, mehr als 150 in der Zweiten Liga. Das Licht der Welt erblickte er in Nerjungri, was damals noch zur Sowjetunion gehörte und heute eine Stadt in der russischen Teilrepublik Jakutien ist. Nerjungri liegt im nordöstlichen Teil des asiatischen Russlands, nördlich von Nord- und Südkorea.