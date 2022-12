Ihre F95-Highlights des Jahres Als sich Klaus Allofs zu einem möglichen Transfer von Max Kruse äußerte

Ob er einen Rat an seinen einstigen Schützling habe? Allofs sagt: „Max ist so selbstbewusst, der braucht ganz bestimmt keinen Rat von mir. Wir haben uns in den vergangenen Jahren oft ausgetauscht, in Bremen weniger, in seiner ersten Zeit in Wolfsburg etwas mehr. Ich denke schon, dass ich ein wenig weiß, wie er tickt. Er macht sein Ding und hat eine eigene Meinung.“