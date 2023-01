Training und Testspiele So beginnt das neue Jahr für Fortuna

Spielen will der Niederländer dafür natürlich auch, und ein erster Testgegner im neuen Jahr steht bereits fest. Fortuna empfängt im Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich den SV Meppen. Anpfiff ist am 6. Januar um 14 Uhr. Nur zwei Tage später geht es bereits ins Trainingslager. Wie in den meisten der vergangenen Jahre bereitet sich der Düsseldorfer Zweitligist in Marbella auf die Rückrunde vor. Ein Testspiel ist dabei bereits festgezurrt, und das hat es wirklich in sich: Am 10. Januar geht es um 16 Uhr im Trainingszentrum Dama de Noche gegen den achtmaligen Deutschen Meister Borussia Dortmund. Da die Truppe von Trainer Edin Terzic ebenfalls in Andalusien residiert, ist das Westderby problemlos machbar.