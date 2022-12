Ihre F95-Highlights des Jahres Als Fortuna Co-Trainer Kleine durch die Hintertür verabschiedete

Denn mit der Anstellung von Stefes wird gleichzeitig auch Thomas Kleine von seinen Aufgaben entbunden. Dieser war über vier Jahre lang Co-Trainer in Düsseldorf. Er war mitverantwortlich dafür, dass Fortuna 2018 unter Chefcoach Friedhelm Funkel in die Bundesliga aufstieg. Ein wirklicher Dank dafür, dass Kleine dem Klub in den vergangenen Jahren viel gegeben hat? Fehlanzeige. Ein mickriger Satz von Sportvorstand Uwe Klein ist da viel zu wenig. Das ist ein schäbiger Umgang mit einem verdienten Mitarbeiter.