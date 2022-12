Für bessere Entwicklung Welchen Spieler Fortuna in der Rückrunde verleihen sollte

An Florian Kastenmeier scheiden sich bei Fortuna die Geister. Die einen halten ihn für einen der besten Torhüter der Liga, der einer Mannschaft vor allem durch seine Fähigkeiten am Ball einen großen Mehrwert bietet. Die anderen sehen in ihm maximal einen durchschnittlichen Zweitliga-Torhüter, der es zu selten schafft, auch mal einen Ball festzuhalten und dem Düsseldorfer Spiel mit seiner aufreizenden Art nicht sonderlich guttut. Nun ist es wie so oft im Leben – meist macht es die Mischung aus den beiden unterschiedlichen Strömungen. Und für Kastenmeier ist am Ende des Tages besonders ein Fakt der entscheidende: dass Trainer Daniel Thioune auf ihn setzt.