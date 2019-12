Mit seinem 2:1 gegen Union Berlin : Erik Thommy erzwingt Fortunas Glück

Düsseldorf Erik Thommy erzielt in der 90. Minute Fortunas Siegtreffer zum 2:1 gegen Union Berlin. Der Angreifer beschert der Funkel-Elf erheblich ruhigere Weihnachten.

Die 90. Minute ist angebrochen im Abstiegskrimi zwischen Fortuna und dem 1. FC Union Berlin. Unverdrossen versuchen die Düsseldorfer weiter, irgendwie noch den erlösenden Siegtreffer zu erzielen, der so wichtig wäre im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Dann bekommt Erik Thommy den Ball zugespielt. „Aus den Augenwinkeln sehe ich, dass zwei von unseren Jungs links durchsprinten“, erzählt der eingewechselte Offensivspieler etwas später, „aber der Passweg ist nicht richtig frei. Auch für einen Schuss passt es nicht. Deshalb lege ich mir den Ball noch mal vor, und plötzlich sehe ich, dass der Weg frei ist.“ Thommy zieht ab, der Ball klatscht an den rechten Innenpfosten, prallt von dort ins Netz – 2:1, der Sieg .

Die folgenden Augenblicke zeigen, wie wichtig dieser Treffer, wie wichtig dieser Sieg für Fortuna ist. Natürlich bricht sich auf den Rängen der befreite Jubel Bahn, in erster Linie auf der Südtribüne, wo die treuesten Anhänger mit ihrer Unterstützung einen Riesenanteil daran hatten, dass Fortuna nach dem desaströsen 0:3 in Augsburg am Dienstag überhaupt zurückgekommen ist.