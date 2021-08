Vor dem Heimspiel am Mittwoch : Dieser 19-Jährige lässt bei Fortunas U23 aufhorchen

Jona Niemiec (re.) im Spiel gegen Lotte. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Jona Niemiec ist erst im Sommer von der TSG Sprockhövel an den Flinger Broich gekommen. Viel Anlaufzeit benötigt er nicht, wie seine drei Treffer in zwei Regionalliga-Spielen beweisen. Was den Teenager auszeichnet und was er vor dem Mittwoch-Spiel gegen Rödinghausen selbst sagt.