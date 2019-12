2:1 gegen Union Berlin : Thommy schießt Fortuna zum Last-Minute-Sieg

Düsseldorf Die Düsseldorfer holen mit dem 2:1 gegen Union Berlin einen eminent wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Ein Verzweiflungsschuss in der 90. Minute entscheidet die Partie.

Die Zeichen standen auf Schulterschluss. Schon beim Warmmachen zur Partie gegen Union Berlin feierten die treuen Fans auf der Südtribüne die Spieler von Fortuna Düsseldorf, als habe es das Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz nie gegeben. Und die Unterstützung ging im Spiel unvermindert weiter, was unterm Strich ein wichtiger Faktor beim 2:1-Sieg der Gastgeber war. In der 90. Minute setzte der eingewechselte Erik Thommy einen Flatterball ins Netz und brachte die Arena zum Kochen.

Für Ampomah und Kownacki blieben Jean Zimmer und Erik Thommy draußen, die allgemein in der Anfangsformation erwartet worden waren. Und Marcel Sobottka stand sogar gar nicht erst im Kader: Den Mittelfeldspieler erwischte eine Fieberattacke, die sein Mitwirken unmöglich machte. So standen dann neben Alfredo Morales die beiden alten Haudegen Adam Bodzek und Oliver Fink im zentralen Mittelfeld – und über deren Identifikation mit dem Verein muss sich nun wirklich niemand irgendwelche Gedanken machen.

Tatsächlich gab von der ersten Minute an niemand im Düsseldorfer Dress Anlass zu Zweifeln in dieser Richtung. Spielerisch glückte längst nicht alles, aber die Funkel-Elf nahm den Antrieb, den die Fans Fans lautstark Richtung Rasen brüllten, kämpferisch voll auf und warf sich in jeden Zweikampf, als sei es der letzte. Der Lohn dafür stellte sich sieben Minuten vor der Pause ein. Kapitän Fink, ohnehin in jeder Beziehung ein Vorbild, verlängerte einen langen Abschlag von Torhüter Zack Steffen in den Lauf von Rouwen Hennings, der den Ball mit seinem vermeintlich schwächeren rechten Fuß in die lange Ecke hämmerte – das elfte Saisontor des Norddeutschen.