Drei Siege zum Auftakt : Fortunas U23 macht Traumstart perfekt

U23-Trainer Nico Michaty. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Fortunas U23 hat auch das dritte Spiel der noch jungen Saison in der Regionalliga West gewonnen. Gegen den SV Rödinghausen gewann die Elf von Trainer Nico Michaty mit 3:1.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Mertens

Die U23-Fußballer von Fortuna Düsseldorf surfen weiter auf der Erfolgswelle: Das 3:1 (2:1) gegen den SV Rödinghausen am Mittwochabend war der dritte Erfolg im dritten Spiel der Regionalliga West. Das Team von Trainer Nico Michaty kletterte mit den drei Punkten auf den zweiten Platz und ist nur um zwei Tore schlechter als der Tabellenführer SV Straelen.

„Über 90 Minuten war es ein verdienter Erfolg“, konstatierte Michaty nach dem zweiten Heimsieg der Saison. Zugleich freute sich der Coach über eine „geschlossene Mannschaftsleistung“ seiner Schützlinge. Dabei sei sein Team „zunächst nicht so gut ins Spiel gekommen wie gewünscht“. Nach einem Standard kassierte die Fortuna-Reserve das frühe 0:1 durch Julian Wolff (3.). „Nach zehn, 15 Minuten waren wir jedoch besser drin und haben die Spielkontrolle übernommen.“ Nach einer Flanke von Mert Göckan traf Robin Bird den Ball nicht richtig und Jona Niemiec verpasste. Besser machte es Tim Oberdorf wenig später, der den Ball aus wenigen Metern per Rückzieher im Rödinghausener Tor unterbrachte (22.). „Danach hatten wir auch etwas Spielglück“, konstatierte Michaty. Per Eigentor gingen die Düsseldorfer noch vor der Pause in Führung. Eine Flanke von Robin Bird bugsierte Rödinghausens Patrick Choroba ins eigene Tor (43.).

In der zweiten Hälfte bauten die Gäste noch einmal Druck auf, doch das Tor erzielte die Fortuna: Tom Geerkens schlenzte einen Ball fast von der Grundlinie in die Maschen (67.). Die Gäste seien in der Schlussphase insbesondere bei Standards nochmals gefährlich geworden, „aber wir haben mit der Viererkette gut verteidigt und wenig zugelassen.“

Foto: Frederic Scheidemann 19 Bilder Fortuna begrüßt neues Gesicht beim Training