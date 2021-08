„Das ist oberamateurhaft“ : Neururer ledert gegen Schalke und hofft auf Wende gegen Fortuna

Peter Neururer. Foto: dpa/Andreas Gebert

Düsseldorf Peter Neururer ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Nach der 1:4-Pleite des FC Schalke 04 gegen Jahn Regensburg fand der ehemalige Trainer deutliche Worte. Was er auszusetzen hat und was er sich von dem Spiel gegen Fortuna am Samstag erhofft.

Peter Neururer war als Trainer sowohl beim FC Schalke 04 als auch bei Fortuna Düsseldorf aktiv. Freilich verbindet ihn als gebürtiger Marler mit dem Gelsenkirchener Arbeiterklub mehr als mit Düsseldorf. Der Abstieg der Königsblauen und die bisherige Saison im deutschen Unterhaus schmerzt daher auch den Kult-Coach. „Mehr als eine Stadt ist in tiefer, tiefer Verzweiflung im Augenblick“, sagte er in der Talkrunde „Doppelpass“ des TV-Senders „Sport1“.

Besonders ein Gegentreffer der Schalker gegen Jahn Regensburg, bei dem Innenverteidiger Florian Flick den Ball im eigenen Sechszehner verlor, brachte Neururer auf die Palme. „Eine einzige Katastrophe“, urteilte er. „Gehen wir mal von normalen Sportarten aus. Da sagt man: Spiele das, was du kannst. Und nicht das, was du möchtest.“

Einmal in Rage geredet, ledert Neururer los. „Mit dieser Spieleröffnung lädt Schalke ja den Gegner ein, mich vorne zuzustellen, mich zu attackieren. Wenn da der kleinste Fehler passiert, wenn ich da den Ball ins Zentrum spiele, ist der Gegner sofort bei mir in Tornähe.“ Neururer weiter: „Das sind Fehler, die dürfen normalerweise selbst in den untersten Klassen nicht passieren. Da muss ich versuchen, das zu spielen, was ich kann und muss gucken, dass ich hinten rauskomme. Das ist wirklich oberamateurhaft, die Fehler, die da gemacht wurden.“

Nach der peinlichen 1:4-Klatsche gegen Regensburg hofft das gesamte Schalker Umfeld gegen Fortuna am kommenden Samstagabend (20.30 Uhr) auf eine Trotzreaktion. Und auch Neururers Sympathien sind klar verteilt. „Je größer die Frustration in der Tabelle, desto sensibler wird das Umfeld. Die Fans können die Mannschaft tragen, aber auch extrem bremsen. Ob der Verein damit umgehen kann, wage ich zu bezweifeln“, sagt er. „Bei Schalke wird die Unruhe nach dem 1:4 jetzt multipliziert. Es waren massenhaft Fehler, die hat der Gegner gnadenlos ausgenutzt. Die können glücklich sein, dass es nur ein 1:4 war. Aber ich hoffe, dass am Samstagabend gegen Fortuna endlich die Wende kommt.“

(pab)