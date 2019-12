Zack Steffen

Hatte in der ersten Halbzeit nicht allzu viel zu halten. Was aber auf den Kasten oder in dessen Nähe kam, entschärfte der US-Nationaltorhüter. Beim 1:0 hätte er sich durch einen langen Ball auf Vorbereiter Fink einen Scorerpunkt verdient. Der Schuss zum 1:1-Ausgleich aus kürzester Distanz war nicht haltbar.

Note: 3