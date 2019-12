US-Nationalkeeper zeigt Schwächen : Fortuna-Torhüter Steffen patzt erneut

Augsburg Zack Steffen hat Fortuna schon mehrere Male mit guten Paraden im Spiel gehalten. Doch zuletzt häuften sich auch beim 24-Jährigen die Fehler. Friedhelm Funkel spricht ihm dennoch das volle Vertrauen aus.

Zack Steffen marschiert als erster Düsseldorfer Spieler in den Bauch der Augsburger Arena. Kopf gesenkt, schneller Schritt, vorbei an allen Medienvertretern. Kaum ist er nicht mehr zu sehen, hört man einen lauten Knall und einen Schrei aus der Kabine. Steffen ist angefressen. Kein Wunder. Das 0:3 bei der ebenso hohen Niederlage in Augsburg ging klar auf seine Kappe. Es war nicht sein erster Fehler in der jüngeren Vergangenheit.