Flitzer mit Regenbogen-Flagge : Ungarn-Fans sorgen mit homophoben Sprechchören für Eklat

München Die ungarischen Anhänger haben vor und während des EM-Spiels in München gegen Deutschland für einen Eklat mit homophoben Sprechchören gesorgt. Ein Deutschland-Anhänger lief derweil mit einer Regenbogen-Flagge über das Feld.

Kaum zu hören im TV, dafür deutlich im Stadion waren allerdings die homophoben Sprechchöre aus der ungarischen Kurve, in der viele Ultras der „Carpathian Brigade“ standen. Dies ist ein Zusammenschluss ultrarechter Ultras und Hooligans verschiedener Vereine aus Ungarn. Sie sind zweifelsfrei gewaltbereit und martialisch im Auftreten. Sie besetzten die ersten Reihe des Münchener Stadions und hielten sich dabei – wie schon in den ersten beiden Spielen in Budapest – nicht an die geltenden Abstandsregeln. Auch Masken wurden nicht getragen.