Neues Motto als EM-Mutmacher Auf welche Startelf sich Nagelsmann gegen Frankreich festgelegt hat

Julian Nagelmann nahm die Stufen auf das blaue Podium mit dem Hahn auf dem französischen Wappen mit einem großen Schritt. Druck? Angst? Bange machen? All diese negativen Sichtweisen auf den größtmöglichen Härtetest gegen den großen EM-Favoriten Frankreich wischte der Bundestrainer mit einem flammenden Appell für die Freude am Fußball beiseite. „Wir haben dem Spiel eine Überschrift gegeben. Die ist: „Wir kicken““, sagte Nagelsmann am Freitag vor dem Abschlusstraining im da noch leeren Groupama Stadium in Lyon. Das Motto für die deutsche Nationalmannschaft beim Gastauftritt am Samstag (21 Uhr/ZDF) beim WM-Finalisten sei „simpel“. Und das aus gutem Grund.