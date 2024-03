Trio aus Leverkusen überzeugt Bayer bringt Leichtigkeit ins DFB-Team

„Wir haben als Mannschaft defensiv und offensiv sehr gut gearbeitet und entsprechend verdient gewonnen“, sagte Tah im ZDF. Man spüre „die Energie und die Bereitschaft, sich für die Mannschaft aufzuopfern“, berichtete er und lobte unter anderem das Gegenpressing der DFB-Auswahl. Insgesamt gebe das Spiel „uns und ganz Deutschland viel Hoffnung.“ Dass Tah bei der EM an der Seite von Antonio Rüdiger verteidigen wird, dürfte recht sicher sein. In Frankreich klärte der gebürtige Hamburger gleich mehrfach in Not, strahlte zudem die Souveränität aus, die ihn auch in Leverkusen als unangefochtenen Abwehrchef so wertvoll macht. Etwas Glück hatte Tah eigentlich nur nach seinem Kontakt gegen den ehemaligen Gladbacher Marcus Thuram im Sechzehner. Nach Überprüfung durch den Videobeweis entschied das Schiedsrichtergespann darauf, weiterzuspielen.