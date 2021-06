Ceferin wirft neue Fragen auf : Uefa-Präsident verteidigt Regenbogen-Entscheidung

München Der Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hat noch einmal mit Nachdruck gesagt, warum er die Entscheidung seines Verband in der Regenbogen-Frage für richtig hält – und damit eine neue Frage aufgeworfen.

Präsident Aleksander Ceferin hat die äußerst umstrittene Entscheidung der Europäischen Fußball-Union (Uefa) in der Regenbogen-Frage verteidigt. Seine Einlassung, wonach er eine bunte Münchner Arena mit "populistischen Aktionen" gleichsetzt, wirft allerdings neue Fragen auf.

Verband verteidigt Verbot für München : Uefa taucht Logo in Regenbogenfarben

Am Dienstag hatte die Uefa erklärt, dass die Münchner Arena während des letzten Vorrundenspiels der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Ungarn (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) nicht in Regenbogenfarben erstrahlen darf.