Slowakei und Polen raus : Spanien und Schweden ziehen ins Achtelfinale ein

Sevilla Die spanische Nationalmannschaft hat sich mit einem Schützenfest gegen die Slowakei das Achtelfinal-Ticket gebucht und ist Schweden in die nächste Runde gefolgt. Die Skandinavier gewinnen überraschend die Gruppe E.

Welch eine Vorstellung der spanischen Nationalmannschaft – und dabei fing die abschließende Partie gegen die Slowakei wieder einmal richtig unglücklich an. Doch mit einem 5:0-Schützenfest sicherten sich die Südeuropäer am Ende souverän den Platz im Achtelfinale. Die Gruppe E gewinnt derweil Schweden . Die Skandinavier schlugen Polen am Mittwochabend mit 3:2 dank eines Doppelpacks von RB-Leipzig-Stürmer Emil Forsberg und eines späten Treffers von Viktor Claesson.

Slowakei – Spanien

Wenig später waren es Sarabia und Pedri, die weitere Chancen vergaben, bevor der slowakische Keeper Martin Dubravka seine bis dahin tadellose Leistung mit einem Slapstick-Eigentor selbst vermasselte. Er faustete sich den Ball nach einem Lattentreffer von Morata in der 30. Minute selbst ins Tor. Kurz vor der Pause konnte Aymeric Laporte per Kopf auf 2:0 erhöhen.

RB-Leipzig-Stürmer Emil Forsberg hatte Schweden mit dem zweitschnellsten Tor bei Europameisterschafts-Endrunden in Führung gebracht. Der Stürmer traf am Mittwoch gegen Polen bereits nach 81 Sekunden. In der 59. Minute erhöhte er auf zwischenzeitlich 2:0, bevor Lewandowski mit einem Doppelpack ausglich und Spanien sogar doch noch vom Gruppensieg träumen ließ. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf dann aber Claesson zum 3:2-Sieg und sorgte damit für den überraschenden Erfolg der Schweden in der Gruppe E.