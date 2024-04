Bayer-Profi Jonathan Tah vor Pokal-Halbfinale „Das Jahr bei Fortuna war extrem wichtig für mich“

Der Kalender von Jonathan Tah ist dieser Tage prall gefüllt. Bis Mitte vergangener Woche war der 28-Jährige mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs, am Samstag stand er beim 2:1-Sieg gegen Hoffenheim wieder für Bayer Leverkusen auf dem Platz und am Mittwoch (20.45 Uhr, live im ZDF) wartet das DFB-Pokal-Halbfinale gegen seinen Ex-Klub Fortuna. Zwischen all diesen Terminen nimmt sich der Abwehrspieler trotzdem die Zeit zum Gespräch.