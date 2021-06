EM-Achtelfinale : England ist bereit für Kracher gegen den „alten Feind Deutschland“

London England spielt bislang eine wenig spektakuläre EM. Ihre Vorrundengruppe gewinnen die Three Lions zwar souverän, aber sie geben weiter Rätsel auf. Im Achtelfinale können sie nun ihr Potenzial zeigen. Das müssen sie auch. Denn es kommt zum großen Kracher.

Die Vorfreude in England auf den Klassiker ist groß. „Es ist Deutschland als nächstes“, titelte die „Daily Mail“ in ihrer Online-Ausgabe kurz nach Schlusspfiff des Zitterspiels der DFB-Auswahl beim 2:2 gegen Ungarn. Am kommenden Dienstag treffen die Three Lions im heimischen Wembley-Stadion auf den großen Rivalen. Fast genau 25 Jahre nach dem Scheitern im Halbfinale der Heim-EM, als die deutsche Mannschaft den Engländern im Elfmeterschießen eine der schmerzhaftesten Niederlagen in der Geschichte der Three Lions zugefügt hatte.