So viele wie bei allen Endrunden zusammen : Spanien erzielt historisches neuntes Eigentor bei der EM 2021

So viele wie bei allen Endrunden zusammen

Düsseldorf Das Eigentor der spanischen Nationalmannschaft im Achtelfinale gegen Kroatien war das neunte Eigentor bei dieser Europameisterschaft. Wir zeigen, wem bei dieser EM bereits der Fauxpas unterlaufen ist.

Es sah ungefährlich aus, doch der Ball kullerte schließlich ins Tor der Spanier. Im Achtelfinale zwischen den Südeuropäern und Kroatien wurde EM-Geschichte geschrieben, nachdem Pedri und Unai Simon in einer Co-Produktion das neunte Eigentor dieses Turnier erzielten.

Pedri spielte den Ball in der 20. Minute aus dem Mittelfeld in Richtung seines Keepers zurück. Doch diesem rutschte der Ball über den Schlappen und er kullerte ins Tor. Kroatien ging dadurch zwischenzeitlich in Führung.