„Klare Kante gegen Rassismus“ : Werder- und Wolfsburg-Profis knien am Mittelkreis

Bremen Die Mannschaften von Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg haben mit einem gemeinsamen Kniefall ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Vor der Partie knieten die 22 Spieler beider Mannschaften für einige Momente am Mittelkreis.

Auch am Bundesliga-Sonntag haben die Fußball-Profis mit einem gemeinsamen Kniefall ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Sowohl vor der Partie von Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg als auch vor dem Spiel von Union Berlin gegen Schalke 04 knieten die Profis für einige Momente am Mittelkreis. Im Stadion An der Alten Försterei in Berlin schloss sich auch Schiedsrichter Tobias Stieler an.