Bundesliga-Rekord eingestellt : Paderborns Gjasula kassiert gegen Leipzig 16. Gelbe Karte

Leipzig Klaus Gjasula von Fußball-Bundesligist SC Paderborn hat den Rekord für die meisten Gelben Karten in einer Saison eingestellt. Der 30-Jähirge erhielt am Samstag im Auswärtsspiel gegen RB Leipzig seine 16. Verwarnung.

Klaus Gjasula vom SC Paderborn hat die 16. Gelbe Karte in dieser Bundesliga-Saison gesehen und damit einen unrühmlichen Rekord eingestellt. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde am Samstag in der Partie bei RB Leipzig früh verwarnt (22. Minute) und zog damit mit dem bisherigen Rekordhalter Tomasz Hajto gleich. Der Pole hatte in der Saison 1998/99 im Trikot des MSV Duisburg ebenfalls 16 Gelbe Karten gesehen. Gjasula hatte dem Tabellenletzten zuletzt bei der 1:6-Niederlage gegen Borussia Dortmund wegen seiner 15. Gelben Karte gefehlt und wurde nun bei seiner Rückkehr zum 16. Mal in dieser Saison vom Referee verwarnt.